Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Trabzon, ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, ilk hafta Kocaelispor'u, ikinci hafta Kasımpaşa'yı, üçüncü hafta da Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Aldığı 9 puanla da ligde 2. sırayı kaptı. Milli ara öncesi taraftarlar heyecanla bu maçı bekliyor. Peki Trabzonspor'un maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR'UN MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Samsunspor maçı bu akşam (31 Ağustos) Papara Park'ta oynanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Samsunspor arasındaki maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.