Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

- Güncelleme:
Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11&#039;ler)
Trabzonspor, Samsunspor, Süper Lig, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un maçı merak konusu oldu. Peki rakip kim, maç ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor - Samsunspor ile karşılaşıyor. Trabzonspor - Samsunspor maçına az kaldı. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

Trabzonspor sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Trabzon, ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, ilk hafta Kocaelispor'u, ikinci hafta Kasımpaşa'yı, üçüncü hafta da Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Aldığı 9 puanla da ligde 2. sırayı kaptı. Milli ara öncesi taraftarlar heyecanla bu maçı bekliyor. Peki Trabzonspor'un maçı ne zaman,  saat kaçta hangi kanalda? İşte son dakika gelişmeleri ve muhtemel 11'ler... 

Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler) - 1. Resim

TRABZONSPOR'UN MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Samsunspor maçı bu akşam (31 Ağustos) Papara Park'ta oynanacak. Maç saat 21.30'da başlayacak.

Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? - 1. Resim

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Samsunspor arasındaki maç beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Musaba, Holse, Emre, Mouandilmadji.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

