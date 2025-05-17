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Trafik kazasında kabusu yaşayan Zeynep Saka'nın feryadı! "Babamın hayatı 2.5 yıl eder mi?"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden 79 yaşındaki babasını kaybeden Zeynep Saka, sürücüye verilen 2.5 yıllık hapis cezasına tepki gösterdi. Saka, "Bu karar içimdeki yarayı daha da kanattı. Babam geri gelmeyecek ama başkalarının canı yanmasın" dedi.

31 Mayıs 2024’te Bolu'nun Sümer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kahraman'a (79), Ahmet T. idaresindeki 41 LA 684 otomobil çarptı. 

Trafik kazasında kabusu yaşayan Zeynep Saka'nın feryadı!

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPMIŞTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kahraman, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, İsmail Kahraman'ın yolun karşıya geçtiği esnada araçların kontrolünü yaptığı görüldü. 

Mudurnu istikametinden hızlı geldiği görülen otomobilin Kahraman'a çarptığı, aracın ön camının patladığı ve yayanın havada takla atarak savrulduğu anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Trafik kazasında kabusu yaşayan Zeynep Saka'nın feryadı!

BABAMIN HAYATI 2.5 YIL EDER Mİ?

Olayın ardından yaşlı adamın kızı Zeynep Saka, hukuk mücadelesi başlattı.

Kazadan 1 yıl sonra kararın çıktığını ve otomobil sürücüsüne verilen cezayı az bulduğunu söyleyen Saka, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi babamı, iki yılda da verse, beş yılda da verse, on yılda da verse geri getirmez. Benim beklentim, bir kişinin daha benim gibi canının yanmaması.

Zeynep Saka, "31 Mayıs günü akşamı, babam burada yaya geçidinden karşıdan karşıya geçerken, görüntülerde de göründüğü gibi hızla gelen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı kullanan kişiye iki buçuk yıl ceza verdiler. Bu, insanın içindeki yarayı daha da kanattı. Ben, bu kazanın tekrar yaşanmaması için başkalarının da benim gibi içlerinin yanmaması adına, bu tür kazalarda cezaların biraz daha ağırlaştırılmasını isterim. Bu şekilde araç kullanan kişilerin ehliyetlerinin uzun bir süre verilmemesini istiyorum. Aslında beklentim tam olarak bu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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