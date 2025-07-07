Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu
4 Temmuz 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirilmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile beraber toplam 18 takımın mücadele vereceği ligde derbi tarihleri de netleşti. Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte maç takvimi...
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fikstür çekimi gerçekleştirildi.
2025-2026 Süper Lig'de oynanacak derbi maçları ve fikstür belli oldu. İşte maç takvimi...
TRENDYOL SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ligde toplam 18 takımın 34 hafta ter dökeceği yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Sezonun ikinci devresi ise 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacaktır. Süper Lig'de sezon, 17 Mayıs 2026'da sona erecek.
SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. 2025-2026 sezonunun yine seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de ilk hafta maçları şu şekilde:
Eyüpspor-Konyaspor
Antalyaspor-Kasımpaşa
Trabzonspor-Kocaelispor
Samsunspor-Gençlerbirliği
Karagümrük-Başakşehir
Gaziantep FK-Galatasaray
Fenerbahçe-Alanyaspor
Rizespor-Göztepe
Kayserispor-Beşiktaş
SÜPER LİG 2025-2026 DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN?
5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş