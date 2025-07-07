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Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

4 Temmuz 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirilmesi üzerine Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile beraber toplam 18 takımın mücadele vereceği ligde derbi tarihleri de netleşti. Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte maç takvimi...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fikstür çekimi gerçekleştirildi.

2025-2026 Süper Lig'de oynanacak derbi maçları ve fikstür belli oldu. İşte maç takvimi...

Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu - 1. Resim

TRENDYOL SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ligde toplam 18 takımın 34 hafta ter dökeceği yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta başlayacak.  Sezonun ilk yarısı 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Sezonun ikinci devresi ise 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacaktır. Süper Lig'de sezon, 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu - 2. Resim

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA MAÇLARI BELLİ OLDU

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. 2025-2026 sezonunun yine seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de ilk hafta maçları şu şekilde:

Eyüpspor-Konyaspor

Antalyaspor-Kasımpaşa

Trabzonspor-Kocaelispor

Samsunspor-Gençlerbirliği

Karagümrük-Başakşehir

Gaziantep FK-Galatasaray

Fenerbahçe-Alanyaspor

Rizespor-Göztepe

Kayserispor-Beşiktaş

Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? 2025-2026 sezonunun derbi tarihleri belli oldu - 3. Resim

SÜPER LİG 2025-2026 DERBİ TARİHLERİ NE ZAMAN?

5. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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