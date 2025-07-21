Turgay Ahmet Gezgin öldü mü? Aydın'da eşi ve çocuklarını katletmişti!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eşini ve iki çocuğunu evde çıkan yangında kaybeden ve kundaklama şüphesiyle tutuklanan itfaiyeci Turgay Ahmet Gezgin, cezaevinde hayatına son verdi. Korkunç planlarıyla kamuoyunda infiale neden olan zanlının, Adana’daki cezaevinde kaldığı hücrede ölü bulunduğu bildirildi.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaya adı karışan Turgay Ahmet Gezgin’in 2015 yılında yine Nazilli’de çıkan bir ev yangınında yaşlı bir kadını kurtararak yerel medyada “kahraman itfaiyeci” olarak anıldığı ortaya çıkmıştı.

TURGAY AHMET GEZGİN ÖLDÜ MÜ?

Aydın’ın Nazilli ilçesinde eşi ve iki çocuğunu evde çıkan yangında hayatını kaybetmelerine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü olarak bulundu.

İlk belirlemelere göre Gezgin’in intihar ettiği açıklanırken olayla ilgili kapsamlı bir adli soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından Nazilli’deki cezaevine konulan Turgay Gezgin bir süre sonra Adana Kapalı Cezaevine sevk edilmişti. Cezaevi görevlilerinin sabah sayımı sırasında, hücresinde cansız bedeniyle karşılaşıldığı bildirildi. Yetkililer olayın araştırıldığını ve otopsi raporunun beklendiğini belirtti.

AYDIN'DA EŞİ VE ÇOCUKLARINI KATLETMİŞTİ

18 Mart 2025 tarihinde Nazilli Yeşil Mahalle’deki bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucu itfaiye eri Turgay Gezgin’in eşi Fatma Gezgin (34) ile çocukları Muzaffer Deniz Gezgin (11) ve Toprak Ege Gezgin (4) hayatını ne yazık ki kaybetti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, yangının çıktığı gün Turgay Gezgin’in olay yerinden kısa süre önce ayrıldığı, evde eter gibi kimyasal maddeler kullanılarak eşinin ve çocuklarının uykuda bayıltıldığı ve ardından yangın çıkarıldığı tespit edildi.

Ayrıca yangından yaklaşık 15 gün önce yaşanan doğal gaz kaçağının da sabotaj sonucu gerçekleştiği, borunun çiviyle delindiği belirlendi. O gece kedinin Fatma Gezgin’i uyandırarak aile fertlerinin ölümden döndüğü öğrenildi.

Tüm gelişmelerin ardından gözaltına alınan Gezgin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı süreçte, eşi ve çocuklarının ölümünden sadece günler sonra, Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire F.T. ile nişanlandığı ortaya çıktı. İkiliye yönelik yürütülen takip ve soruşturma kapsamında, F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Gezgin cezaevine gönderilmişti.