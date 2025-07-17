Turhan Çömez kimdir, nereli, kaç yaşında? Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in biyografisi

İYİ Parti’nin öne çıkan isimlerinden biri olan Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, son günlerde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalarla kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Turhan Çömez kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi partiden gibi sorular vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

LGS’ye dair açıklamalarıyla dikkat çeken Turhan Çömez bazı imam hatip okullarındaki öğrenci başarılarının şeffaflıkla açıklanması gerektiğini savundu.

Çömez, Bursa’daki bir okulda 36 öğrencinin sıfır hata ile tam puan aldığını öne sürerken, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Liseleri’nden de yüksek başarı oranları geldiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise iddialara cevap vererek resmi verileri kamuoyuyla paylaştı.

TURHAN ÇÖMEZ KİMDİR?

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve Grup Başkanvekili olan Turhan Çömez hem sağlık alanındaki uzmanlığı hem de siyasal kariyeriyle gündemde sıklıkla yer buluyor.

Tıp eğitimi alarak genel cerrahi uzmanı olan Çömez, uzun yıllar hem kamu hastanelerinde hem de yurtdışında sağlık hizmeti vermiştir. 2002 yılında siyasete adım atan Çömez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olarak görev almış, çeşitli dönemlerde aktif siyasi mücadele yürütmüştür.

2008 yılında hakkında açılan davalar nedeniyle yurtdışına çıkan Çömez, 12 yıl boyunca İngiltere’de yaşamış ve burada da hekimlik yapmaya devam etmiştir. Ergenekon Kumpas Davası’nda beraat etmesinin ardından Türkiye’ye dönerek İYİ Parti saflarında siyasete yeniden girmiştir.

TURHAN ÇÖMEZ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1965 yılında Balıkesir’in Bandırma ilçesinde doğan Turhan Çömez 60 yaşındadır. Lise öğrenimini Bandırma İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1989 yılında bitirmiştir.

Meslek hayatına Erzurum ve Bandırma’da pratisyen hekim olarak başlayan Çömez, daha sonra İstanbul Vakıf Gureba Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmıştır.

İlgili Haber Çocuklarla yaptığı yayın olay oldu! Bakanlıktan İyi Partili Turhan Çömez hakkında suç duyurusu

TURHAN ÇÖMEZ HANGİ PARTİDEN?

Siyasi kariyerine 2002 yılında AK Parti’den milletvekili olarak başlayan Turhan Çömez, ilerleyen yıllarda partiden ayrılarak yurtdışında yaşamıştır.

Türkiye’ye dönüşünün ardından İYİ Parti saflarında siyasete geri dönen Çömez, Meral Akşener’in başdanışmanlığı görevini üstlenmiştir.

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den Balıkesir Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Turhan Çömez, aynı zamanda partisinin Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.