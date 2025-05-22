Turistler sıraladı: Dünyanın en sevilen ülkeleri belli oldu, Türkiye de listede!

Dünyanın en prestijli seyahat ödüllerinde Japonya birinciliği kaparken Türkiye'de sıralamasıyla dikkat çekti. Turistlerin favori ülkeleri merak konusu.

Condé Nast Traveler’ın 2024 Readers’ Choice Awards sonuçları, dünya çapındaki gezginlerin oylarıyla belirlendi. Japonya bir kez daha en sevilen ülke seçildi.

EN SEVİLEN ÜLKE JAPONYA

Condé Nast Traveler’ın her yıl düzenlediği Readers’ Choice Awards, 2024 yılında da seyahat dünyasının nabzını tuttu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli derginin okuyucuları, 575 binden fazla oyla dünyanın en iyi turistik ülkelerini belirledi.

Japonya, 92.04 puanla listenin zirvesine yerleşerek bir kez daha turistlerin favorisi olduğunu kanıtladı. Ülkenin eşsiz kültürel mirası, modern şehir yaşamı ve doğal güzellikleri, gezginlerin Japonya’ya olan ilgisini her geçen yıl artırıyor.

Japonya'nın hemen ardından Portekiz, Türkiye, İtalya ve İspanya geliyor.

TÜRKİYE’DE LİSTEDE

Türkiye, Condé Nast Traveler 2024 Readers’ Choice Awards’ta 91.25 puanla üçüncü sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti.

İstanbul’un tarihi dokusu, Kapadokya’nın eşsiz peri bacaları, Antalya’nın turkuaz sahilleri ve Ege Bölgesi’nin sakin köyleri, Türkiye’yi turistler için cazibe merkezi haline getiriyor.

Türkiye, özellikle Avrupa ve Asya’yı birleştiren konumuyla, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Türkiye’nin listede üst sıralarda yer alması, ülkenin turizm sektöründeki yükselişini de gözler önüne seriyor.

HANGİ KRİTERLERE GÖRE ÜLKELER DEĞERLENDİRİLDİ?

Ülkeler, kültürel zenginlik, doğal güzellikler, yerel mutfak, ulaşılabilirlik ve genel deneyim gibi kriterlere göre değerlendirildi.