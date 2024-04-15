Türk vatandaşları Gürcistan'a vizesiz seyahat edebiliyor

Gürcistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının vize konusu sık sık merak ediliyor. Gürcistan vize istiyor mu? Gürcistan vizesiz mi? gibi sorular sıklıkla soruluyor. Türkiye ile Gürcistan arasındaki vize politikası Türk vatandaşlarının kolaylıkla ülkeye giriş yapabileceği düzeyde. İşte Gürcistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının bilmesi gerekenler ve dikkat etmeleri gereken noktalar...

GÜRCİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Gürcistan Türk vatandaşlarından vize istememektedir. Bu durum, Gürcistan'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Umuma mahsus, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 90 güne kadar olan ziyaretleri için vizeden muaftır. Bu durum 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan protokol sayesinde gerçekleşmiştir.

Gürcistan, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere toplam 93 ülkenin vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunmaktadır. Ancak 1 yıldan uzun süreli kalacak olan vatandaşların vize başvurusu yapması gerekmektedir. Uzun süreli kalışlar için D tipi vize, Gürcistan Büyükelçiliği veya Konsolosluğu aracılığıyla alınabilir. Bu vatandaşların vizeye ek olarak Gürcistan ikamet belgesi de almaları gerekmektedir.

GÜRCİSTAN'A NASIL GİDİLİR?

Gürcistan'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Gürcistan'a gitmek için sadece kimlik kartı yeterlidir, ancak seyahat boyunca giriş-çıkış formunu yanlarında bulundurmak zorunludur. Ayrıca, Gürcistan'dan farklı bir ülkeye seyahat edecek olanların pasaportlarını da yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Özellikle Abhazya veya Güney Osetya gibi bölgelere farklı ülkeler üzerinden seyahat eden Türk vatandaşları, Gürcistan'a giriş yaparken hapis veya para cezası gibi yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Türk vatandaşlarının Gürcistan'a seyahatleri için vize gerekmemekte ve kimlik kartıyla ülkeye giriş yapabilmektedirler. Ancak seyahat öncesi gerekli belgelerin ve kuralların dikkatlice incelenmesi, olası sorunların önüne geçmek açısından önemlidir.