Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'la karşılaşacak. İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Peki, Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Voleeybolseverler de bu heyecan dolu maçın programına odaklandı. İşte, Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı hakkında bilgiler...

Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı, 25 Ağustos Pazartesi günü yapılacak. 

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2. Resim

TURNUVA HAKKINDA

▪️ Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek.

▪️ Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

▪️ Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3. Resim

MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nükleer santralde yangın çıktı! Rusya 'risk çok yüksek' dedi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa Karacabey su kesintisi: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerBursa Karacabey su kesintisi: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerİSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Barış Alper Yılmaz Kayseri maçında var mı, yok mu? Taraftar şokta, resmi açıklama geldi - HaberlerBarış Alper Yılmaz Kayseri maçında var mı, yok mu? Taraftar şokta, resmi açıklama geldiMustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı - HaberlerMustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladıKayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerKayserispor - Galatasaray maçı saat kaçta, nereden izlenir, ilk 11'ler belli oldu mu?sonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama - Haberlersonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama
Sonraki Haber Yükleniyor...