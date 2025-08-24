Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'la karşılaşacak. İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu. Peki, Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'la mücadele edecek. Voleeybolseverler de bu heyecan dolu maçın programına odaklandı. İşte, Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı hakkında bilgiler...
FİLENİN SULTANLARI'NIN MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye-Bulgaristan milli voleybol maçı, 25 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
TURNUVA HAKKINDA
▪️ Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek.
▪️ Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.
▪️ Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.
MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI
Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:
25 Ağustos Pazartesi
TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos Çarşamba
TSİ 12.00 Türkiye-Kanada