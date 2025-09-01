2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül Pazar günü de Konya’da İspanya ile karşılaşacak A Millî Futbol Takımımız bugün Riva’da toplanacak. İlk çalışmalarını burada teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapacak olan ay yıldızlılar çarşamba günü Gürcistan maçı için Tiflis’e giderek kampa girecek. Konya'da oynanacak olan Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları merak ediyordu, TFF ücretleri duyurdu. Peki Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak. Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Milli maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI BİLETLERİ KAÇ PARA?

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL

İSPANYA MAÇI BİLETLETİ NEREDEN ALINIR?

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınacak. İspanya maçına çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapılabilir.

A MİLLİ TAKIM KİMLERLE MAÇ YAPACAK?

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye