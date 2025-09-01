Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar?

Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar?
Futbol, Türkiye, İspanya, Dünya Kupası Elemeleri, Bilet, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçını İspanya yapacak. Türkiye - İspanya maçı 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Konya'daki maç öncesi bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 4 Eylül Perşembe günü deplasmanda Gürcistan, 7 Eylül Pazar günü de Konya’da İspanya ile karşılaşacak A Millî Futbol Takımımız bugün Riva’da toplanacak. İlk çalışmalarını burada teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapacak olan ay yıldızlılar çarşamba günü Gürcistan maçı için Tiflis’e giderek kampa girecek. Konya'da oynanacak olan Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları merak ediyordu, TFF ücretleri duyurdu. Peki Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar... 

Milli maç ne zaman? Gürcistan - Türkiye maçına geri sayım - 1. Resim

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19:00'da Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.  Milli maç TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? - 2. Resim

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? 

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Milli maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? - 3. Resim

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI BİLETLERİ KAÇ PARA?

Güney Üst: 900 TL

Kuzey Üst: 900 TL

Güney Alt: 900 TL

Kuzey Alt: 900 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL

Batı Üst VIP: 3000 TL

Batı Alt VIP: 3000 TL

Türkiye - İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar? - 4. Resim

İSPANYA MAÇI BİLETLETİ NEREDEN ALINIR?

Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınacak. İspanya maçına çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapılabilir. 

A MİLLİ TAKIM KİMLERLE MAÇ YAPACAK?

Türkiye’nin 2025-2026 Dünya Kupası Elemeleri Maç Programı

4 Eylül saat 19:00: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül saat 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim saat 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim saat 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım saat 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım saat 22:45: İspanya - Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AVM'de 'şemsiye' paniği! Kapılar kapatıldı, polis harekete geçti: Gerçek bambaşka çıktıHobisi mesleği oldu, artık işçileri bile var! Hedefi Türkiye'ye açılmak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eylül ayı mesajları! Resimli ve şiirli 'Hoş Geldin Eylül' sözleri - HaberlerEylül ayı mesajları! Resimli ve şiirli 'Hoş Geldin Eylül' sözleriTuncay Meriç kimdir, kaç yaşındaydı? Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti! - HaberlerTuncay Meriç kimdir, kaç yaşındaydı? Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti!İzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? - Haberlerİzmit elektrik kesintisi listesi! SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - HaberlerEderson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor!Son gün açıklandı! UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? - HaberlerSon gün açıklandı! UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman?Ankara su kesintisi! Keçiören ve Etimesgut'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi! Keçiören ve Etimesgut'ta sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...