Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Filenin Sultanları, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Slovenya ile karşılaşan milli takım, grup etabında oynadıkları 3 maçı da set vermeden kazandı. Sultanlar, Slovenya'yı yenmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tayland'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile 16.30 başlayacak mücadele milyonlarca voleybol severi ekrana kilitleyecek.

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat 16.30'da TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak ekrana gelecek.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grup maçları ve son 16 turu karşılaşmaları burada düzenleniyor. Çeyrek finaller, yarı finaller ve final ise Bangkok’ta gerçekleştirilecek.

FİLENİN SULTANLARI SLOVENYA'YI YENERSE NE OLUR?

Grup aşamasında rakiplerine set kaybetmeden son 16'ya yükselen Filenin Sultanlar, Slovenya ile karşılaşıyor. Sultanlar bu mücadeleyi kazanması halinde çeyrek finale yükselecek.

Galibiyet halinde ABD-Kanada eşleşmesinin kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.

Çeyrek finaller 3-4 Eylül’de, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de oynanacak.