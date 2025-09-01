Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak
Voleybol, Türkiye, Slovenya, Dünya Şampiyonası, Filenin Sultanları, TRT 1, Haber
Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile karşılaşıyor. Turnuvada set vermeden ilerleyen Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Kazananın çeyrek finale yükseleceği Türkiye-Slovenya voleybol maçı saati ve yayın bilgileri araştırılıyor.

Filenin Sultanları, Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkıyor. Slovenya ile karşılaşan milli takım, grup etabında oynadıkları 3 maçı da set vermeden kazandı. Sultanlar, Slovenya'yı yenmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tayland'da düzenlenen Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye saati ile 16.30 başlayacak mücadele milyonlarca voleybol severi ekrana kilitleyecek. 

Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak - 1. Resim

TÜRKİYE-SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat 16.30'da TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak ekrana gelecek.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grup maçları ve son 16 turu karşılaşmaları burada düzenleniyor. Çeyrek finaller, yarı finaller ve final ise Bangkok’ta gerçekleştirilecek. 

Türkiye-Slovenya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayınlanacak - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI SLOVENYA'YI YENERSE NE OLUR?

Grup aşamasında rakiplerine set kaybetmeden son 16'ya yükselen Filenin Sultanlar, Slovenya ile karşılaşıyor. Sultanlar bu mücadeleyi kazanması halinde çeyrek finale yükselecek. 

Galibiyet halinde ABD-Kanada eşleşmesinin kazananıyla çeyrek finalde karşılaşacak.

Çeyrek finaller 3-4 Eylül’de, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

