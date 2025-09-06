Türkiye - İspanya maçı muhtemel ilk 11: Milli maçta kimler eksik, kimler cezalı?
Türkiye - İspanya maçı muhtemel ilk 11 belli oldu. Milli maçta kimler eksik, kimler cezalı merak edilirken aday kadro da açıklandı. A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki kritik sınav heyecanla bekleniyor. Milli maç için geri sayım başladı!
Türkiye - İspanya maçı muhtemel ilk 11 merakla bekleniyordu. Milli maçta kimler eksik, kimler cezalı netlik kazanırken büyük karşılaşma için nefesler tutuldu!
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
İspanya : Unai Simon, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Pedro Porro, Marc Cucurella, Mikel Merino, Nico Williams, Martin Zubimendi, Pedri, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal
MİLLİ MAÇTA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?
Ay-yıldızlı ekipte tek eksik Gürcistan maçında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz oldu. İspanya tarafında ise Gavi ve Yeremy Pino sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-İspanya maçı yarın 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye-İspanya Milli maçı TV8 kanalından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇ KADROSU
Türkiye aday kadrosu: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.
İspanya aday kadrosu: Unai Simon, David Raya, Alex Remiro, Dani Carvajal, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Rodri, Martin Zubimendi, Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Aleix Garcia, Fermin Lopez, Alvaro Morata, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Nico Williams, Jorge de Frutos, Jesus Rodriguez.
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI HAKEMİ KİM?
Türkiye-İspanya maçını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak. VAR’da Jarred Gavan Gillett, AVAR görevini Darren England üstlenecek.