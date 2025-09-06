Türkiye İsveç basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte canlı yayın bilgileri!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamladı. Şimdi son 16 turunda İsveç ile karşılaşarak çeyrek final biletini almak için sahaya çıkıyor.

TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - İsveç EuroBasket 2025 son 16 turu maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?

Türkiye - İsveç maçı, TRT Spor canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor’un resmi web sitesi (trtspor.com.tr) ve YouTube kanalı, maçın canlı yayın linkini ve özetlerini paylaşacak.

12 Dev Adam’ın Sırbistan’ı 95-90 yenerek A Grubu’nu lider tamamlaması, taraftarların maça olan ilgisini artırdı. Özellikle Alperen Şengün’ün 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı geniş yankı buldu.

TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - İsveç maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12:00’da (TSİ) Letonya’nın Riga kentindeki Xiaomi Arena’da başlayacak.

Türkiye, grup aşamasında Letonya (93-73), Çekya (92-78), Portekiz (95-54), Estonya (84-64) ve Sırbistan’ı (95-90) yenerek namağlup lider oldu. İsveç, B Grubu’nda sadece 1 galibiyetle 4. sırayı alarak son 16 turuna yükseldi.

TÜRKİYE İSVEÇ'İ YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?

Türkiye, son 16 turunda İsveç’i mağlup ederse çeyrek finalde A ve B Grubu’nun diğer eşleşmelerinden gelen takımlardan biriyle karşılaşacak.

EuroBasket 2025 formatına göre A Grubu’nun birincisi olan Türkiye, B Grubu’nun dördüncüsü İsveç ile oynayacak ve kazanan takım, çeyrek finalde B Grubu’nun ikincisi ile A Grubu’nun üçüncüsü arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.