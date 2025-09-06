Türkiye İsveç basketbol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte canlı yayın bilgileri!
EuroBasket 2025’te namağlup lider olarak son 16 turuna yükselen 12 Dev Adam, İsveç ile çeyrek final yolunda kritik bir maça çıkıyor. Basketbolseverler maçın yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini merak ediyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Grubu’nu 5’te 5 yaparak lider tamamladı. Şimdi son 16 turunda İsveç ile karşılaşarak çeyrek final biletini almak için sahaya çıkıyor.
TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İsveç EuroBasket 2025 son 16 turu maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI CANLI NEREDE İZLENİR?
Türkiye - İsveç maçı, TRT Spor canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor’un resmi web sitesi (trtspor.com.tr) ve YouTube kanalı, maçın canlı yayın linkini ve özetlerini paylaşacak.
12 Dev Adam’ın Sırbistan’ı 95-90 yenerek A Grubu’nu lider tamamlaması, taraftarların maça olan ilgisini artırdı. Özellikle Alperen Şengün’ün 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistlik performansı geniş yankı buldu.
TÜRKİYE İSVEÇ BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - İsveç maçı, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12:00’da (TSİ) Letonya’nın Riga kentindeki Xiaomi Arena’da başlayacak.
Türkiye, grup aşamasında Letonya (93-73), Çekya (92-78), Portekiz (95-54), Estonya (84-64) ve Sırbistan’ı (95-90) yenerek namağlup lider oldu. İsveç, B Grubu’nda sadece 1 galibiyetle 4. sırayı alarak son 16 turuna yükseldi.
TÜRKİYE İSVEÇ'İ YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Türkiye, son 16 turunda İsveç’i mağlup ederse çeyrek finalde A ve B Grubu’nun diğer eşleşmelerinden gelen takımlardan biriyle karşılaşacak.
EuroBasket 2025 formatına göre A Grubu’nun birincisi olan Türkiye, B Grubu’nun dördüncüsü İsveç ile oynayacak ve kazanan takım, çeyrek finalde B Grubu’nun ikincisi ile A Grubu’nun üçüncüsü arasındaki maçın galibiyle eşleşecek.