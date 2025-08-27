Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak

Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00&#039;de başlayacak
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda grup etabını lider tamamlamak için Kanada karşısında kritik bir maça çıkıyor. Türkiye Kanada maçı yayın bilgileri belli olurken mücadele, Türkiye saati ile 12.00'de ekrana gelecek.

Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’ndaki son maçında Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Filenin Sultanları'nın grup liderliği için mücadele edeceği karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler "Türkiye-Kanada maçı hangi kanalda, saat kaçta?" araştırıyor.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Kanada ile oynayacağı maç, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 12.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 

Mücadele, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşecek. 

Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENERSE NE OLUR?

Filenin Sultanları, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu’nu lider olarak tamamlayacak ve son 16 turunda D Grubu’nun ikinci takımıyla eşleşecek.

Grup liderliği, turnuvanın ilerleyen aşamalarında daha avantajlı bir eşleşme anlamına geliyor. Grup liderleri birincileri genellikle daha zayıf rakiplerle karşılaşıyor.

Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNA KALDI MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta İspanya ve Bulgaristan’ı 3-0’lık skorlarla yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 

Filenin Sultanları’nın bu galibiyetlerle grupta 6 puan toplayarak üst tura adını yazdırdığı belirtildi.

İlk maçta İspanya’yı 25-18, 25-20 ve 25-23’lük setlerle, ikinci maçta ise Bulgaristan’ı 25-23, 25-19 ve 25-16’lık setlerle mağlup eden Türkiye, grup aşamasında set kaybetmeden yoluna devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

