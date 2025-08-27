Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak

Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’ndaki son maçında Kanada ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Filenin Sultanları'nın grup liderliği için mücadele edeceği karşılaşmayı takip etmek isteyen voleybolseverler "Türkiye-Kanada maçı hangi kanalda, saat kaçta?" araştırıyor.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Kanada ile oynayacağı maç, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü TSİ 12.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadele, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

FİLENİN SULTANLARI KANADA’YI YENERSE NE OLUR?

Filenin Sultanları, Kanada maçını kazanması halinde E Grubu’nu lider olarak tamamlayacak ve son 16 turunda D Grubu’nun ikinci takımıyla eşleşecek.

Grup liderliği, turnuvanın ilerleyen aşamalarında daha avantajlı bir eşleşme anlamına geliyor. Grup liderleri birincileri genellikle daha zayıf rakiplerle karşılaşıyor.

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNA KALDI MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu’nda oynadığı ilk iki maçta İspanya ve Bulgaristan’ı 3-0’lık skorlarla yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları’nın bu galibiyetlerle grupta 6 puan toplayarak üst tura adını yazdırdığı belirtildi.

İlk maçta İspanya’yı 25-18, 25-20 ve 25-23’lük setlerle, ikinci maçta ise Bulgaristan’ı 25-23, 25-19 ve 25-16’lık setlerle mağlup eden Türkiye, grup aşamasında set kaybetmeden yoluna devam ediyor.