Türkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Yayın bilgileri araştırılıyor
12 Dev Adam, EuroBasket 2025 Son 16 Turu’nda İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı. Milli Takımımız çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin kazananı ile mücadele edecek. Parkeden 80-72 üstünlükle ayrılan Polonya, A Milli Basketbol Takımı'nın çeyrek finalde rakibi oldu. Sporseverler ise Türkiye - Polonya çeyrek final maçına doğru geri sayıma başladı. Peki Türkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? İşte yayın bilgileri...

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırdı. Rakip ise Polonya oldu. Maç öncesi yayın bilgileri araştırıldı. Peki Türkiye - Polonya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada yayınlanacak? İşte son gelişmeler...

TÜRKİYE - POLONYA BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroBasket 2025 çeyrek final karşılaşması Türkiye - Polonya arasında olacak Mücadele 9 Eylül Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati ve yayın bilgileri henüz açıklanmadı.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NDAN 16 SENE SONRA İLK!

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan milliler, son 16 turu maçında B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Türkiye, Arena Riga'daki karşılaşmayı, 85-79 kazanarak 16 yıl sonra yeniden çeyrek final heyecanı yaşamaya hak kazandı. Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Yunanistan'a yenilerek elenmişti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

