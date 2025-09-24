Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın nerede yapılacağı, ne zaman ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. İşte Türkiye - Ukrayna Ragbi maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE - UKRAYNA RAGBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye - Ukrayna ragbi maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA RAGBİ MAÇI NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.