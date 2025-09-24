Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda

Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı'nda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Ragbi Takımı Avrupa Konferansı&#039;nda
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Erkek Ragbi Takımı, Avrupa Konferansı'nda Ukrayna ile karşılaşacak. Sporseverler milli takımın maçını merak ediyor. Geri sayım başladı, internette Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta? diye aratılıyor. A Milli Erkek Ragbi Takımı maçı ile ilgili detaylar haberimizde...

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferans müsabakasında Türkiye, Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi karşılaşmanın nerede yapılacağı, ne zaman ve saat kaçta olacağı araştırılıyor. İşte Türkiye - Ukrayna Ragbi maçı ile ilgili detaylar... 

TÜRKİYE - UKRAYNA RAGBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye - Ukrayna ragbi maçı 27 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA RAGBİ MAÇI NEREDE YAPILACAK?

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.

 

