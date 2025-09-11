Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak?
EuroBasket 2025'te yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde Yunanistan ile karşılaşıyor. 12 Dev Adam, finale adını yazdırarak tarihe geçmek adına hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşma için geri sayım başlarken, "Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak?" sorusuna cevap aranıyor.

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) yoluna namağlup devam ediyor. Çeyrek final maçında Polonya'yı 91-77'lik skorla deviren Türkiye, adını yarı finale yazdırdı. Tam 24 yıl sonra EuroBasket'te son dörde kalan A Millilerin yarı finaldeki rakibi Yunanistan oldu.

86 milyonun nefesini tutacağı karşılaşma öncesinde, "Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak? - 1. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızların finale kalmak adına parkeye çıkacağı tarihi mücadele 12 Eylül Cuma günü Arena Riga'da oynanacak.

Saat 21.00'da başlayacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak? - 2. Resim

TÜRKİYE, YUNANİSTAN'I YENERSE FİNALDE RAKİBİ KİM OLACAK?

EuroBasket 2025 çeyrek final maçında Finlandiya, Gürcistan'ı 93-79 yenerek yarı finale yükseldi. Almanya ise Slovenya'yı 99-91 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Böylece Finlandiya ile Almanya, 12 Eylül Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek. Türkiye eğer yarı finalde Yunanistan'ı yenerse, Finlandiya-Almanya maçının galibiyle finalde kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye-Yunanistan basketbol maçı nerede oynanacak? - 3. Resim

ABD TÜFE verileri açıklandı mı? ABD Ağustos ayı enflasyon oranı belli oldu
