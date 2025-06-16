Türkiye'de Demir Kubbe var mı? Demir Kubbe olan ülkeler

İsrail ile İran arasındaki gerilim ve hava saldırıları nedeniyle birçok vatandaş Türkiye'de Demir Kubbe olup olmadığını merak ediyor. Gelişmiş hava savunma sisteminden olan Demir Kubbe sistemi olan ülkeler gündem oldu.

İran İsrail arasında çıkan gerilim ve hava saldırılarının ardından İsrail'in sahip olduğu Demir Kubbe gündeme geldi. Türkiye'de Demir Kubbe var mı ve bu hava savunma sisteminin olduğu ülkeler merak edildi.

TÜRKİYE'DE DEMİR KUBBE VAR MI?

Türkiye'de Demir Kubbe bulunmuyor. Onun yerine kendi hava savunma sistemini geliştiriyor. Bu sistemler orta ve uzun menzilde hava savunması sağlamak için tasarlandı. Bunun dışında Çelik Kubbe, hava savunma sistemi farklı irtifalarda çalışan yeni bir sistem. Yerli teknolojilerle gelişen Çelik Kubbe üzerindeki çalışmalar devam ediyor.

DEMİR KUBBE OLAN ÜLKELER

İsrail tarafından geliştirilen kısa menzilli bir füze savunma sistemi Demir Kubbe, roket, havan ve topçu mermilerini havada imha etmek için kullanılıyor. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'den gelecek roket ve diğer hava saldırılarına karşı oluşturduğu hava savunma sistemi, roketlerin zararını en aza indirmek için üretildi.

2011'den 2021'e kadar ABD, Demir Kubbe savunma sistemine toplam 1,6 milyar ABD Doları katkıda bulundu.

DEMİR KUBBE NASIL ÇALIŞIYOR?

Demir Kubbe, gelen roketleri radar sisteminde izleyerek tamir adlı önleyici füzeleri devreye sokuyor. Ayrıca gelen roketi nüfus alanlarını dikkate alarak değerlendirebiliyor.

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Türkiye yerli üretimle desteklediği Çelik Kubbe ile hava sahasındaki güvenliği artırmayı hedefliyor. 2024 yılında onaylanan proje üzerinde çalışmalar devam ediyor.