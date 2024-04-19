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Türkiye'de üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YÖK başkanı Erol Özvar üniversitelerin doluluk oranlarına dair yaptığı açıklama sonrası Türkiye'deki üniversiteleri yüzde kaç dolu araştırılıyor.

Türkiye'deki üniversitelerin doluluk oranları, ne kadar öğrenci olduğuna dair detaylar araştırılıyor. 

Bursa Teknik Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu 'Arama Konferansı' programına katılan YÖK Başkanı Erol Özvar açıklamalarda bulundu. Türkiye'de üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu - 1. Resim

Türkiye'de 208 üniversitede yaklaşık 185 bin akademisyen ve 4 milyonu örgün eğitim olmak üzere 7 milyon öğrenci bulunduğunu söyledi.  Türkiye'de üniversitelerin yüzde 99.8'i dolu - 2. Resim

YÖK Başkanı, 2023 yılında 3 buçuk milyondan fazla öğrencimiz üniversite sınavlarına başvurduğunu ve üniversite kontenjanlarının doluluk oranının yüzde 99.8'e ulaştığını açıkladı.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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