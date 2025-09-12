Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman?

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanması üzerine "TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihleri ne zaman?" sorusu gündeme geldi.

2025 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2. dönem sınav sonuçları 12 Eylül günü erişime açıldı. 

TUS 2. dönem ek yerleştirme tercihlerinin ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak konusu haline geldi.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Şu an için TUS 2.dönem ek yerleştirme tercihlerinin ne zaman yapılacağı belli değildir. kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

2025-TUS 1.Dönem ek yerleştirme süreci, boş kalan kontenjanlar için 1-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

TUS 2. DÖNEM EK YERLEŞTİRME SONUCU NASIL SORGULANIR?

2. dönem TUS tercihleri 12 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise henüz belli değildir.

Sonuçlar da https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğreniliyor.

TUS EK YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

