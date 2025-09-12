TUS kontenjanları açıklandı mı? 2025 TUS Kontenjanları 2.Dönem Tablosu

17 Ağustos 2025’te yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde duyuruldu. Sonuçların ardından adayların merakla beklediği kontenjan tablosu ise gündemde.

TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda adayların sınav sonuçlarına 12 Eylül 2025 itibarıyla erişebileceği bildirildi. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan TUS kontenjan tablosu için henüz resmi açıklama yapılmadı.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

TUS tercih süreci ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra tercih kılavuzunda yer alan hastane, üniversite ve uzmanlık dallarını inceleyebilecek.

Başarı sırası ve puan durumuna göre tercih listesi hazırlanacak ve sistem üzerinden onaylanarak gönderilecek. Tercihlerin onaylanmasıyla süreç tamamlanacak.

TUS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 TUS 2. Dönem kontenjan tablosu ÖSYM tarafından duyuruldu. Tercih dönemine dair diğer detayların duyurulması ile beraber süreç de başlayacak.

2025 TUS 2. DÖNEM KONTENJANLARI TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ