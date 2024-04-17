TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranı

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 12:22 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 12:24 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

TUS sonuçları açıklandı mı, sorusuna cevap aranıyor. 2024 TUS 1 dönem sınav sonuçları belli oldu. 2024 TUS/1 sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024....