TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranı
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TUS sonuçları açıklandı mı, sorusuna cevap aranıyor. 2024 TUS 1 dönem sınav sonuçları belli oldu. 2024 TUS/1 sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024....
TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı. TUS sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları haberimizde...
ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-TUS ve 2024 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişim sağlayabilecek.
TUS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
Sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabilir.
BİR SORU İPTAL EDİLDİ
2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlanmasının ardından itirazlar değerlendirildi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi