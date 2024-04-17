Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranı

TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 Çarşamba günü açıklandı! TUS sınav sonucu sorgulama ekranı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TUS sonuçları açıklandı mı, sorusuna cevap aranıyor. 2024 TUS 1 dönem sınav sonuçları belli oldu. 2024 TUS/1 sınavına katılım sağlayan adaylar sonuç sorgulama ekranını merak ediyor. TUS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? Tıpta Uzmanlık Eğitim Giriş Sınavı 1. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı 2024....

TUS sınav sonuçları 17 Nisan 2024 tarihinde açıklandı. TUS sonuçları adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. TUS ve STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınav sonuçları haberimizde...

ÖSYM tarafından düzenlenen 2024-TUS ve 2024 STS Tıp Doktorluğu 1. dönem sınav sonuçları belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Nisan 2024 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişim sağlayabilecek.

TUS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişim sağlanabilir.

BİR SORU İPTAL EDİLDİ

2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlanmasının ardından itirazlar değerlendirildi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 28 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.

İlgili Haberler

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
‘Babalık’ tartışması Uğur Dündar’ı sinirlendirdi! Duygu Nebioğlu’na sert çıkış: Sıra bize de gelecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir? - HaberlerMetin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak - HaberlerBakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacakEmekli kart başvurusu için evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması şartı aranacak - HaberlerEmekli kart başvurusu için evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması şartı aranacakEskişehir'de 17 Nisan'da patlama sesi duyulabilir uyarısı! Eskişehir'de patlama mı olur, sonik patlama sesi neden olur? - HaberlerEskişehir'de 17 Nisan'da patlama sesi duyulabilir uyarısı! Eskişehir'de patlama mı olur, sonik patlama sesi neden olur?Dubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri (VİDEO) Jet skiler ve botlarla gezdiler - HaberlerDubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri (VİDEO) Jet skiler ve botlarla gezdilerRönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil - HaberlerRönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil
Sonraki Haber Yükleniyor...