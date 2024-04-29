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Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00’da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00’da başlayacak

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında, Karagümrük ile Antalyaspor arasındaki mücadele büyük bir heyecana sahne olacak. Bu akşam Karagümrük Antalyaspor'u ağırlayacak. Peki bu heyecan dolu Karagümrük-Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Merak edilen tüm detaylar şöyle...

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu 34. haftasında, Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İstanbul ekibi, düşme hattından uzaklaşmak için önemli bir fırsat olan bu maçta taraftarı önünde Antalyaspor'u ağırlıyor. Öte yandan, Antalyaspor ise Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek için bu mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00’da başlayacak - 1. Resim

ANTALYASPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN?

Fatih Karagümrük, sezon boyunca beklentilerin altında kalarak düşme hattına yakın bir konumda bulunuyor. Ancak, teknik direktör Tolunay Kafkas önderliğindeki ekip, son haftalarda gösterdiği performansla çıkış yakalamayı hedefliyor. Güven Yalçın gibi önemli isimlerin yanı sıra Eysseric ve Can Keleş gibi oyuncuların da performansı dikkat çekiyor.

Karşılarında ise Avrupa kupaları için mücadele eden bir Antalyaspor var. Sergen Yalçın yönetimindeki ekip, ligde istikrarlı bir performans sergileyerek üst sıralara tırmanma çabasında. Antalyaspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmeyi amaçlıyor.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00’da başlayacak - 2. Resim

Maç 29 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karagümrük - Antalyaspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Erdem Bayık yapacak.

Ev sahibi ekip Karagümrük, ligde oynadığı 33 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. 33 puanla 17. sırada bulunan Karagümrük, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor.

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00’da başlayacak - 3. Resim

Antalyaspor ise 33 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 45 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Karagümrük maçından galibiyetle ayrılarak Avrupa kupaları hedefini sürdürmek istiyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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