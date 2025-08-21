Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programı

UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarında heyecan başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu ilk maçlarının programı futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 21 Ağustos Perşembe (bugün) başlayacak. Samsunspor 27 yıl sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak. Temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. İşte, UEFA Avrupa Ligi'nde bu haftanın maç programı...

Play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

19.30 Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya) :

20.00 Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya):

20.00 Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi):

21.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna):

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan):

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor (Türkiye):

21.00 Zrinjski (Bosna Hersek) -Utrecht (Hollanda):

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre):

21.30 Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika):

21.45 Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya):

21.45 Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan):

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz):

RÖVANŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU

Karşılaşmaların rövanşları ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

