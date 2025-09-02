Uğurcan Çakır, Galatasaray'dan kaç para maaş alacak? Bonservisi dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin de yakından takip ettiği Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu. Spor camiasına damga vuran son dakika haberin detayları da belli oldu. Taraftar Uğurcan Çakır'ın kaç paraya transfer olduğunu ve ne kadar maaş alacağını soruşturdu. Hepsinin cevabı Galatasaray kulübünden gelen resmi açıklamada yer aldı. Peki Uğurcan Çakır'ın bonservis ücreti ne kadar? İşte kalem kalem detaylar...

UĞURCAN ÇAKIR'IN BONSERVİSİ NE KADAR?

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor’a 27.5 milyon euro + KDV ödeyecek. Bu rakam, Türk futbol tarihinin Süper Lig içindeki bir transferde ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçecek.

UĞURCAN ÇAKIR'IN ALACAĞI PARA NE KADAR?

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’dan alacağı yıllık ücretler de açıklandı. Milli kaleci ilk yıl 110 milyon TL, ikinci yıl 120 milyon TL, üçüncü yıl 130 milyon TL, dördüncü yıl 140 milyon TL ve son yıl 150 milyon TL alacak.

GALATASARAY'DAN UĞURSAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı; "Profesyonel futbolcu Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, futbolcunun eski kulübüne net 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır: 2025-2026 sezonu için net 110.000.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 120.000.000 TL, 2027-2028 sezonu için net 130.000.000 TL, 2028-2029 sezonu için net 140.000.000 TL, 2029-2030 sezonu için net 150.000.000 TL sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir"

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Uğurcan Çakır 5 Nisan 1996'da Antalya'da dünyaya geldi. Genç kaleci üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Milli takımımızın kalesini de koruyor. En son Trabzon'da oynadı. Galatasaray'a transfer oldu.