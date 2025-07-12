Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu

Galatasaray yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor. Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Maç, 12 Temmuz Cumartesi akşamı oynanacak.

2025-26 sezonuna iyi bir başlangıç yapmak için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar bugün ilk hazırlık maçına çıkıyor. Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda merak ediliyor. Maç yayın bilgileri ve saati belli oldu.

ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Galatasaray hazırlık maçı 12 Temmuz Cumartesi akşamı 21.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Maç canlı olarak S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray'ın yeni transferleri ve genç oyuncularının oynayacağı ilk mücadele Ümraniyespor karşısında gerçekleşiyor. Sezon öncesi hazırlıklarını devam ettiren Galatasaray, Ümraniyespor karşısında kadrosunu test ederken taraftarına da yeni sezon mesajını vermeye hazırlanıyor.

GALATASARAY ÜMRANİYESPOR MAÇI İZLE

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'la Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçına çıkıyor. Maç, 12 Temmuz Cumartesi 21.30'da oynanacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Maçta Icardi dışında henüz kampa katılmayan Alvaro Morata, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Leroy Sane forma giymeyecek.