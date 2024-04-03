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Haberler > Haberler > Ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evli olan iş adamı Mehmet Ali Çebi'nin hayatı ve biyografisi!

Ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evli olan iş adamı Mehmet Ali Çebi'nin hayatı ve biyografisi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evli olan iş adamı Mehmet Ali Çebi&#039;nin hayatı ve biyografisi!

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evli olan Mehmet Ali Çebi'nin hayatı, biyografisi ve kariyerine dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

İş dünyasında önemli bir isim olan Mehmet Ali Çebi, ağırlıklı olarak otel işletmeciliği alanında bir kariyeri vardır. 

Övenpick ve Le Meridien Etiler otellerinin sahibi olduğu biliniyor. 

Adanalı, Acı Hayat, Huzur Sokağı gibi dizilerde rol almış ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evlidir. 

Çift, 28 Haziran 2020 tarihinde Beykoz'da kısıtlı sayıda davetlinin katıldığı bir düğünle evlendi. 

Selin Demiratar, 20 Mart 1983 yılında Erzincan'da doğdu.Ünlü oyuncu Selin Demiratar ile evli olan iş adamı Mehmet Ali Çebi'nin hayatı ve biyografisi! - 1. Resim 

Oyunculuk kariyerine 15-16 yaşlarında başlayan Demiratar, 2002 yılında Koçum Benim dizisinde oynadı. Ardından Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı, Huzur Sokağı gibi dizilerde rol aldı. 

Yakın bir zamanda oyunculuktan emekli olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, 10 yıla yakın bir süredir ekranlarda yer almıyor. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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