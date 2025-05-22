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Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi ne zaman gelecek? 22 Mayıs İSKİ su arıza sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi ne zaman gelecek? 22 Mayıs İSKİ su arıza sorgulama
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22 Mayıs Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan mahallerde ikamet eden vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama bilgisine bakıyor. İSKİ'de yer alan bilgiye göre 10 saatlik su kesintisinin bitiş saati belli oldu. Üsküdar, Beykoz, Fatih sular ne zaman gelecek sorgulanıyor.

22 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi yaşayan vatandaşlar İSKİ arıza sorgulama üzerinden bitiş saatini ve sular ne zaman gelecek sorguluyor. 

ÜSKÜDAR, BEYOZ, FATİH SU KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle Üsküdar, Beykoz, Fatih ve birkaç ilçede daha su kesintisi yaşanıyor. 

İSKİ'nin açıklamasına göre, Üsküdar'daki Küçük Çamlıca-Salacak isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılacak. Bu nedenle sular verilemiyor. Çalışmalar nedeniyle 10.00'da başlayan su kesintisi 20.00'ye kadar devam edecek. 

Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi ne zaman gelecek? 22 Mayıs İSKİ su arıza - 1. Resim

İSTANBUL SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da 22 Mayıs Perşembe günü 7 ilçede yaşanacak su kesintisi 10.00-20.00 arasında yaşanacak. İSKİ arıza sorgulama üzerinden takip yapılıyor.

ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Üsküdar ilçesinde Ünalan, Acıbadem, Barbaros, Zeynep Kamil, Valide-i Atik, Ahmediye, Salacak, Aziz Mahmut Hüdayi, Mimar Sinan, Sultantepe, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Küplüce, Kuleli, Kandilli, Küçüksu, Selimiye ve Selami Ali Mahalleleri'nde 10.00-20.00 arasında 10 saatlik su kesintisi yaşanacak. 

Üsküdar, Beykoz, Fatih su kesintisi ne zaman gelecek? 22 Mayıs İSKİ su arıza - 2. Resim

BEYKOZ SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

Beykoz ilçesinde Yenimahalle ve Göksu Mahalleleri'nde su kesintisi yaşanacak. İSKİ, 10.00'da başlayacak su kesintisinin 20.00'de sona ereceği duyuruldu. 

FATİH SU KESİNTİSİ YAŞANAN MAHALLELER

10.00-20.00 arasında Fatih su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu:

Alemdar, Hocapaşa, Hobyar, Mercan, Sururi, Taya Hatun, Molla Fenari, Beyazıt, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Kemalpaşa, Balabanağa, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali ve Yavuz Sultan Selim, Balat, Cankurtaran, Sultanahmet, Binbirdirek, Küçükayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemalettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı, Şehremini, Seyyid Ömer ve Molla Gürani Mahalleleri ile Ayvansaray ve Topkapı'nın alt kotları'nda su kesintisi yaşanacak. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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