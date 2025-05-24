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Uzak Şehir Kaya ölecek mi, diziden ayrılacak mı? 27. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzak Şehir Kaya ölecek mi, diziden ayrılacak mı? 27. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı
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Uzak Şehir Kaya karakterinin 27. bölüm 2. fragmanda kaza yaptığı sahne paylaşıldı. Uçurumdan yuvarlanan arabanın alevler içinde kaldığını gören Cihan, Kaya diye bağırırken karakteri canlandıran oyuncu Atakan Özkaya'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edildi. Sezon finaline doğru ilerleyen dizi de Uzak Şehir Kaya ölecek mi merak ediliyor.

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, 27. bölüm 2. fragmanıyla seyircileri ekran başına kilitledi. Kaya’nın a) uçurumdan yuvarlanan arabasının alevler içinde kaldığı sahne, dizinin sezon finaline doğru ilerlerken gerilimi tırmandırdı. Uzak Şehir Kaya ölecek mi merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR KAYA ÖLECEK Mİ?

Uzak Şehir’in 27. bölüm 2. fragmanında, Kaya’nın uçurumdan yuvarlanan arabasının alevler içinde kaldığı sahnenin ardından izleyicilerin Kaya ölecek mi sorularını sormasına neden oldu. 

Uzak Şehir Kaya ölecek mi

Kaya, Albora ailesinin en hırçın ve asi üyesi olarak, Zerrin’in hamilelik itirafından sonra fevri kararlar almıştı. Cihan’ın “Kaya!” diye haykırdığı sahne, karakterin ölümle burun buruna olduğunu düşündürdü.

Kaya’nın hikayesi, dizinin başından beri duygusal ve aksiyon dolu anlarla izleyiciyi ekrana bağladı. Aşkı için her şeyi göze alan ancak öfkesiyle sık sık yanlış kararlar veren Kaya, Zerrin’in hamilelik itirafıyla büyük bir duygusal çöküş yaşadı.

Atakan Özkaya diziden ayrılıyor mu

ATAKA ÖZKAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir dizisinde Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya'nın fragmandaki sahne sonrası ölerek diziden ayrılacağı gündeme geldi. Ölümle burun buruna gelen Kaya karakterinin akıbeti 27. bölümün yayınlanmasıyla öğrenilecek.

Uzak Şehir Kaya ölecek mi, diziden ayrılacak mı? 27. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı - 3. Resim

Bunun yanı sıra yapım ekibi veya Atakan Özkaya'dan da diziden ayrılacağı yönünde paylaşımlar yapılmadı. Hikayenin akışı gereği Kaya'nın kaza geçirdiği düşünülüyor. Gerçekler 27, bölümün yayınlanmasıyla ortaya çıkacak. 

Uzak Şehir Kaya ölecek mi, diziden ayrılacak mı? 27. bölüm fragmanıyla ortaya çıktı - 4. Resim

UZAK ŞEHİR 27. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uzak Şehir'in 27. bölüm'ü, yayınlanan fragmanlarla Zerrin'in hamilelik itirafıyla başlayan kaosun sinyallerini veriyor. Mine'nin hamileliğini öğrenen Alya ve Sadakat karşı karşıya gelir. Sadakat'in Alya'yı konaktan gönderme çabaları, Cihan ve Alya arasındaki duygusal ilişkiyi daha da karmaşık hale getiriyor. 

Alya'nın annesinin mezarında Cihan'a olan duygularını itiraf ettiği sahnede ise yaşanacaklar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cihan'ın Boran'ın katilini bulma çabaları, Narin ve Şahin'in evlilik kararı alması ve Kaya'nın uçurumdan yuvarlanan arabasıyla ölecek mi ihtimali sezon finali öncesi izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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