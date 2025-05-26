Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak?

Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzak Şehir 27.bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. Finale adım adım yaklaşan Uzak Şehir dizisi 28.bölümüyle ekranlara kısa süreli ara verecek. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir sezon finalinde neler olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

İlk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran Uzak Şehir, pazartesi akşamları Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor. Son bölümlerinde yaşanan olaylarla heyecanı doruklara çıkaran dizi 2 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak 28.bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak?

Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak? - 1. Resim

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NE OLACAK?

Derinleşen senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir 28.bölümüyle sezon finali yapacak. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümü ise sezon finaline dair önemli ipuçları verecek. Ancak sosyal medyada dolaşan bazı iddialar dizinin sezon finalinde gerilimi artıracağını gösteriyor. İşte sosyal medyada dolaşan bazı spoiler örnekleri:

  • İpek ve Kaya Zerrin ve Demir Aynı Mekanda karşılaşacaklar
  • İpek ve Kaya Evlenecek
  • Özkan ölecek
  • Ecmel Sezon finalinde hapisten çıkacak
  • Nare ve Şahin kavuşması bu sezon olmayacak
  • Yeni bölümde hem aşk itirafı olacak. Hem de Minenin bebeği düşecek. Alya Bebek varken Cihanı kabul etmeyecek.
  • Sezon bitmeden CihAl Aşkı olacak
  • Nare Özkan ölene kadar Özkan’ı bırakmayacak

Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak? - 2. Resim

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Uzak Şehir dizisi 2 Haziran Pazartesi günü ekranlara ara verecek. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uzak Şehir 28.bölümüyle sezon finali yapacak.

UZAK ŞEHİR’DE SEZON FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir gerilimi artıran 28.bölümüyle 2 Haziran Pazartesi günü sezon arası verecek. 

Uzak Şehir 28.bölüm spoiler ortaya çıktı! Uzak Şehir sezon finalinde ne olacak? - 3. Resim

UZAK ŞEHİR 27.BÖLÜM 

Uzak Şehir 27.bölümünde çareyi annesinin mezarına sığınmakta bulan Alya, Cihan'a aşık olduğunu resmen itiraf edecek. Sadakat'in tüm diretmelerine rağmen Cihan da Alya'dan vazgeçmez. Başkasıyla evlenmeye hazırlanan Kaya ise korkunç bir kaza geçirecek.

UZAK ŞEHİR 28.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 28.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümün ardından sezon finali fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor?Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray bayraklarına saldırdı: 3 gözaltı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti! - HaberlerElazığspor Vanspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2. lig play off 3. tur rövanş karşılaşması nereden izlenir netleşti!Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor? - HaberlerUzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrılıyor mu? Yunus Eski Uzak Şehir'e veda mı ediyor?Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün tatil olacak mı? Arefe ve Bayram günü tatil durumu sorgulanıyor - HaberlerArefe günü resmi tatil mi, yarım gün tatil olacak mı? Arefe ve Bayram günü tatil durumu sorgulanıyorBİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları Kapıda - HaberlerBİM yaza serin bir başlangıç yaptı! BİM'de Klima, TV, Cep Telefonu ve Sinek Kovucu Fırsatları KapıdaEmlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisinden kimler muaf? - HaberlerEmlak vergisi son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisinden kimler muaf?Canva çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Mayıs Canva erişim sorunu - HaberlerCanva çöktü mü, neden açılmıyor? 26 Mayıs Canva erişim sorunu
Sonraki Haber Yükleniyor...