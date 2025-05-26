Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Mayıs 2025 TV yayın akışı
26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, birçok farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. Bugün Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, NOW'da Çift Kişilik Oda, Show'da Tamirci ve Star'da Yol Arkadaşım 2 ekranlara gelecek.
Televizyonseverler bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularına cevap aramaya başladı.
26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geldi. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları araştırılıyor. İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kuruluş Osman
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Top Gun: Maverick
22:40 Koruyucu
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
00:45 Arka Sokaklar
03:15 Yargı
05:45 5N 1K
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
00:45 Çift Kişilik Oda
03:15 Adım Farah
04:45 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:30 Lohusa
02:30 Şark Bülbülü
04:00 Dolap Beygiri
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
22:30 Cehennem Melekleri
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
01:30 Kurtuluş Son Durak
03:15 Türk Müziği
04:15 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
22:30 Yol Arkadaşım 2
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.50 Hangimiz Sevmedik
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
26 MAYIS 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025