Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 26 Mayıs 2025 TV yayın akışı

26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, birçok farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya gelecek. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları belli oldu. Bugün Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, NOW'da Çift Kişilik Oda, Show'da Tamirci ve Star'da Yol Arkadaşım 2 ekranlara gelecek.

Televizyonseverler bugün de "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularına cevap aramaya başladı.

26 Mayıs 2025 Pazartesi akşamı, ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi ve programlar seyirciyle bir araya geldi. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları araştırılıyor. İşte, 26 Mayıs 2025 Pazartesi TV yayın akışı ve TV kanallarındaki bu akşamki diziler ve programlar...

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Kuruluş Osman

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Top Gun: Maverick

22:40 Koruyucu

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

00:45 Arka Sokaklar

03:15 Yargı

05:45 5N 1K

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

00:45 Çift Kişilik Oda

03:15 Adım Farah

04:45 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:30 Lohusa

02:30 Şark Bülbülü

04:00 Dolap Beygiri

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tamirci

22:30 Cehennem Melekleri

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

01:30 Kurtuluş Son Durak

03:15 Türk Müziği

04:15 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

22:30 Yol Arkadaşım 2

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.50 Hangimiz Sevmedik

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Teşkilat

17.40 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

26 MAYIS 2025 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

04:00 Gençlik Rüzgarı

05:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025