Kuruluş Osman dizisinin final tarihi belli oldu! Flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Çarşamba akşamlarına damga vuran “Kuruluş Osman” dizisinin altıncı sezonu da seyirciyi ekran başına toplamıştı. 194. bölümde sezon finali yapacak dizinin oyuncu kadrosundan dikkat çeken bir isim ayrıldı.
Atv'de 6. sezonuyla ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların yer aldığı diziden ünlü bir ismin ayrılacağı ortaya çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çarşamba günlerine damga vuran dizide Begüm Hatun’u canlandıran Buçe Buse Kahraman ekibe veda etti.
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi 4 Haziran’da sezon finali yapacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız