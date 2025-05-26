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Kuruluş Osman dizisinin final tarihi belli oldu! Flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kuruluş Osman dizisinin final tarihi belli oldu! Flaş ayrılık: Başrol oyuncusu veda ediyor
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çarşamba akşamlarına damga vuran “Kuruluş Osman” dizisinin altıncı sezonu da seyirciyi ekran başına toplamıştı. 194. bölümde sezon finali yapacak dizinin oyuncu kadrosundan dikkat çeken bir isim ayrıldı.

Atv'de 6. sezonuyla ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Kuruluş Osman dizisinin final tarihi belli oldu! Flaş ayrılık: Başrol oyuncusu ayrılıyor - 1. Resim

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi oyuncuların yer aldığı diziden ünlü bir ismin ayrılacağı ortaya çıktı.

Kuruluş Osman dizisinin final tarihi belli oldu! Flaş ayrılık: Başrol oyuncusu ayrılıyor - 2. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çarşamba günlerine damga vuran dizide Begüm Hatun’u canlandıran Buçe Buse Kahraman ekibe veda etti.

Kuruluş Osman dizisinin final tarihi belli oldu! Flaş ayrılık: Başrol oyuncusu ayrılıyor - 3. Resim

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Çarşamba günü ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi 4 Haziran’da sezon finali yapacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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