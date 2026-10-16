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Vapur seferleri iptal listesi 16 Ekim 2026! Bugün hangi vapur seferleri iptal?

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Vapur seferleri iptal listesi 16 Ekim 2026! Bugün hangi vapur seferleri iptal?
Başlık ResmiVapur seferleri iptal listesi 16 Ekim 2026! Bugün hangi vapur seferleri iptal?

İstanbul’da 16 Ekim Cuma günü etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiliyor. Şehir Hatları ve deniz yolu ulaşımını kullanacak yolcular, bugün vapur seferlerinin yapılıp yapılmadığını ve hangi hatlarda değişiklik olduğunu araştırıyor.

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İstanbul’da yağış ve elverişsiz hava şartlarının sürmesiyle birlikte deniz ulaşımında yeni düzenlemeler gündeme geldi. Şehir Hatları güncel sefer durumuna ilişkin duyuru yayımlarken bazı hatlarda seferlerin gerçekleştirilemeyeceği ve bazı iskele uğramalarının yapılamayacağı açıklandı. Yolculuk yapacak vatandaşların güncel vapur seferleri ve iptal duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 16 EKİM 2026

16 Ekim 2026 Cuma günü elverişsiz hava koşulları nedeniyle Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hattındaki seferler gerçekleştirilemiyor. Şehir Hatları’nın güncel duyurusunda Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattında da Moda uğramasının yapılamayacağı bildirildi. Deniz ulaşımındaki değişikliklerin hava şartlarının seyrine göre gün içinde güncellenebileceği için yolcuların hareket etmeden önce son duyuruları kontrol etmesi önem taşıyor.

Şehir Hatları’nın resmi iptal seferler sayfasında gün içinde farklı güncellemeler de yer alabildiğinden hat bazındaki son durumun takip edilmesi gerekiyor.

Vapur seferleri iptal listesi 16 Ekim 2026! Bugün hangi vapur seferleri iptal?
Başlık ResmiVapur seferleri iptal listesi 16 Ekim 2026! Bugün hangi vapur seferleri iptal?

16 EKİM VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

16 Ekim’de İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları, elverişsiz hava koşullarını gerekçe göstererek belirli hatlarda sefer yapılamayacağını duyurdu. Şehir Hatlarının yaptığı açıklama:

Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz gerçekleştirilemeyecektir.

  • Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy Haliç Hattı seferleri
  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması

Bilgilerinize sunarız.

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Editör : İREM ÖZCAN
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