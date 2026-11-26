Var Mısın Yok Musun'un 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde Esra Durmuş, büyük ödülü kazanmak için yarıştı. Bankadan gelen teklifleri değerlendirerek kutuları açtırmaya devam eden yarışmacı, son iki kutuya kadar ilerledi. Esra Durmuş'un kazandığı para ödülü ve kendi kutusundan çıkan tutar, gecenin sonunda belli oldu.

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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un son bölümüne Esra Durmuş'un yarışma boyunca verdiği kararlar damga vurdu. Bankanın sunduğu tekliflere karşı büyük ödül şansını değerlendiren Durmuş, finalde ailesinin de desteğini alarak kararını verdi. Yarışmacının seçtiği kutu ise teklifin kabul edilmesinin ardından açıldı.

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA NE KADAR KAZANDI?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarına gelen Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Esra Durmuş, bankanın tekliflerini kabul etmeyerek büyük ödül için şansını denemeye devam etti. Yarışma sırasında kendisine sunulan 35 bin, 40 bin, 80 bin, 130 bin, 195 bin ve 345 bin liralık teklifleri geri çeviren Durmuş, son iki kutuya kadar ilerlemeyi başardı. Yarışmacı, karar aşamasında ablası Ebrar ile görüntülü görüşerek ailesinin de görüşünü aldı.

Yarışmanın son etabında açılmayı bekleyen iki kutuda 250 bin lira ve 2 milyon lira kaldı. Bankanın bu aşamada sunduğu 940 bin liralık teklifi değerlendiren Esra Durmuş, bir süre düşündükten sonra yarışmayı sonlandırmaya karar verdi. Teklife "Varım" cevabını veren Esra Durmuş, Var Mısın Yok Musun'un 25 Kasım tarihli bölümünden 940 bin TL kazanarak ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun Esra ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN ESRA'NIN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Yarışmanın başlangıcında 19 numaralı kutuyu seçen Esra Durmuş, diğer yarışmacıların kutularını açtırarak finale kadar ulaştı. Yarışmanın ilk aşamalarında 5 milyon ve 3 milyon liralık ödüllerin elenmesinin ardından Durmuş'un kazanabileceği en yüksek tutar 2 milyon lira oldu. Yarışmacı, son iki kutu arasında seçim yapmak yerine bankanın teklifini kabul ederek kazancını garantilemeyi tercih etti.

Esra Durmuş'un bankayla anlaşmasının ardından yarışma boyunca açılmadan bekleyen 19 numaralı kutu açıldı. Yarışmacının kendi kutusunda 2 milyon TL bulunduğu ortaya çıktı. Bankanın son teklifini kabul eden Durmuş, kutusundaki ödülden 1 milyon 60 bin lira daha az kazanarak yarışmayı tamamladı.

Var Mısın Yok Musun Esra ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

ESRA DURMUŞ KİMDİR?

Esra Durmuş, 19 Ekim 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Durmuş, doğuştan görme engellidir. Lise eğitimini tamamladıktan sonra memur olarak çalışma hayatına başlayan Durmuş, üniversitede sosyoloji bölümünden mezun oldu.

Futbola ilgi duyan Esra Durmuş, masaj, satranç ve ney alanlarında çeşitli eğitimler aldı. Görme engelli bireylerle deneyimlerini paylaşmak amacıyla sosyal medya içerikleri de üreten Durmuş'un hedefleri arasında farklı ülkeleri gezmek ve yeni kültürler tanımak bulunuyor.

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