Veliaht dizisinin oyuncuları kimler?

Veliaht dizisinin oyuncuları kimler?

Veliaht dizisinin oyuncuları kimler?
Senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Veliaht dizisi Show TV'de ekrana geliyor. Hikâyesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizini oyuncu kadrosunda yıldız isimler yer alıyor.

Show TV’de ekrana gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı yeni sezonun iddialı dizisi ‘Veliaht’ ilk bölümüyle 11 Eylül Perşembe 20.00’de izleyicilerle buluştu.

Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını işleyen Veliaht dizisinin oyuncu kadrosu merak edilip araştırılıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Veliaht’ın kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler yer alıyor.

VELİAHT NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 25 Eylül Perşembe günü saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek. Dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak. 

25 EYLÜL SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00: Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 08:15: Bu Sabah
  • 10:00: Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
  • 12:30: Gelin Evi (Yeni Bölüm)
  • 15:00: Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
  • 18:45: Show Ana Haber (Canlı)
  • 20:00: Veliaht (Yeni Bölüm)
  • 23:15: Veliaht (Tekrar)
  • 01:45: Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
  • 04:00 : Bahar (Tekrar)

