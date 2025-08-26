Volkan Büyükhanlı ismi gündeme geldi. Sanatçı Lara Kamhi'nin 19 yıl önce yaşadığı şiddet olayını açıklamasıyla "Volkan Büyükhanlı kimdir, ne iş yapıyor" aramaları yapılıyor.

VOLKAN BÜYÜKHANLI KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Volkan Büyükhanlı, 1983-1994 yılları arasında TED Ankara Koleji'nde eğitimini tamamladı. Ardından 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Turizm Bölümü'nü tamamladı.

İş dünyasında turizm ve inşaat alanındaki çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 2008 yılında Sanem hanım ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih eden Büyükhanlı, aile işini yürütüyor.

VOLKAN BÜYÜKHANLI NE İŞ YAPIYOR?

Volkan Büyükhanlı, Büyükhanlı Kardeşler İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olarak inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Özellikle Bodrum’daki lüks otel yatırımlarıyla tanınıyor.