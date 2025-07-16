Wolfsberger - Beşiktaş hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Karşılaşma için nefesler tutuldu

Wolfsberger - Beşiktaş hazırlık maçı bugün Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynandı. Beşiktaş - Wolfsberger maçı saat 19.30'da başladı. Peki, Wolfsberger - Beşiktaş hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte tüm ayrıntılar...

Bugün saat 17:30'da başlayan ve Alpenstadion Kapfenberg'de oynanan Wolfsberger AC – Beşiktaş hazırlık maçı başladı. Maç ilerledikçe skoru, golleri ve öne çıkan dakikaları anlık olarak haberimizde yer vereceğiz.

Beşiktaş - Wolfsberger müsabakası HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak paylaşılacaktır. Peki, BWolfsberger - Beşiktaş hazırlık maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Wolfsberger - Beşiktaş arasında oyanan hazırlık maçı Alpenstadion Kapfenberg'de başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

55.dakikada E.Kojzek tarafından atılan golle Avusturya temsilcisi 3-2 öne geçti.

WOLFSBERGER - BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Wolfsberger-Beşiktaş karşılaşması 17.30'da başladı. Wolfsberger takımından D. Zukic 30.dakikada topu ağlarla buluşturdu ve takımı 1-0 öne geçirdi.

Beşiktaş'ın beraberlik golünü 36.dakikada Demir Ege Tıknaz kaydetti. Ev sahibi takımda öne geçiren golü 44.dakikada M.Sulzner attı. Ardından siyah beyazlı ekipten cevap gecikmedi ve 45+1.dakikada serbest vuruştan harika bir gol atan Kartal Yılmaz ilk yarının skorunu belirledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk gol Avusturya temsilcisinden geldi. E.Kojzek 55.dakikada attığı golle takımını 3-2 öne geçirdi.

İLK 11 BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Tammy Abraham.