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X çöktü mü, ne zaman düzelir? 24 Mayıs X (Twitter) erişim sorunu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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X çöktü mü, ne zaman düzelir? 24 Mayıs X (Twitter) erişim sorunu!
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24 Mayıs 2025 Cumartesi günü kullanıcılar X (Twitter) hesaplarına erişemediğini bildirdi. Tarayıcı ve mobil üzerinden X'e erişim sorunu geri bildirimleri yapılıyor. X çöktü mü, ne zaman düzelir araştırılıyor.

X platformu 24 Mayıs 2025 Cumartesi öğle saatleri itibarıyla uygulamaya giriş yapamıyor. X çöktü mü, X'e giriş yapamıyorum sorunları bildiriliyor. 

X ÇÖKTÜ MÜ?

X platformu kullanıcıları uygulamaya giriş yapamadıklarını bildiriyor. Hesaplarına giriş yapmak ve ana sayfayı yenilemeye çalışan kullanıcılar X çöktü mü araştırıyor. Downdetector'de yer alan bilgilere göre, X kullanıcıları platforma hem uygulama hem internet sitesi üzerinden giriş yapamıyor. Soruna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. 

X çöktü mü, ne zaman düzelir? 24 Mayıs X erişim sorunu! - 1. Resim

X HESABIMA GİRİŞ YAPAMIYORUM ERİŞİM SORUNU 

24 Mayıs 2025 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren başlayan oturum açamama problemi özellikle 15.00 itibarıyla yoğunlaştı. Sosyal medya kullanıcıları eski adıyla Twitter olan X hesabıma giriş yapamıyorum paylaşımları yapıyor. Bunun yanı sıra akış yenileme ve direkt mesaj göndermede de sorun yaşandığı bildirildi.

X çöktü mü, ne zaman düzelir? 24 Mayıs X erişim sorunu! - 2. Resim

X NE ZAMAN DÜZELİR 24 MAYIS?

X platformuna hesaplarına giriş yapamayan kullanıcılar yoğun olarak erişim sorunu ne zaman düzelecek araştırıyor. Konuya ilişkin platformdan gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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