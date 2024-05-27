Yalan dizisinde Hazal karakterini oynayan Serra Pirinç, 1997 yılında doğdu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 15:08 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 15:22 - Güncelleme:

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Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Yalan dizisinde yer alan Hazal karakterini kimin oynadığı merak konusu olurken Serra Pirinç kaç yaşında, kimdir gibi sorular da araştırıldı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken yeni projenin Hazal karakteri hakkında bilgiler.