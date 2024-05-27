Yalan dizisinde Hazal karakterini oynayan Serra Pirinç, 1997 yılında doğdu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Yalan dizisinde yer alan Hazal karakterini kimin oynadığı merak konusu olurken Serra Pirinç kaç yaşında, kimdir gibi sorular da araştırıldı. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken yeni projenin Hazal karakteri hakkında bilgiler.
Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Serra Pirinç, yeni bir dizi ile karşımıza çıkıyor. Yalan dizisinin tanıtım fragmanının yayınlanmasının ardından Hazal kim merak edildi. İşte oyuncunun yer aldığı dizi ve filmler...
Karakteri, Serra Pirinç oynuyor.
19 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğan isim, Tiyatro Teras’ta eğitim aldıktan sonra Bizim Hikaye dizisinde Müjde rolü ile karşımıza çıktı. Sevilen rolünün ardından Vuslat dizisinde de yer alan Pirinç, şimdilerde ise Yalan dizisi ile ekranlarda yer alıyor.
Rol aldığı projeler arasında 2022 yılında Tozluyaka, 2019'da Vuslat, 2017'de Bizim Hikaye, Katakulli 3: Tuzak, Saklı ve Öğrenci Evi yer aldı.
Yeni dizi olan Yalan, 27 Mayıs akşamı ekranlara gelirken oyuncu kadrosu şöyle:
Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Zeynep Eronat ve Kubilay Tunçer.
Kaynak: Türkiye Gazetesi