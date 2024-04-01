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Yarın okul var mı? 2 Nisan okullar tatil mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yarın okul var mı? 2 Nisan okullar tatil mi?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Nisan seçimden sonraki Pazartesi günü okullar tatil edildi. Milyonlarca öğrenci ise 2 Nisan günü okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 2 Nisan Salı okullar tatil mi? Yarın okul yok mu? Seçim sonrası kaç gün okullar tatil? İşte detaylar...

1 Nisan Pazartesi günü, Mahalli İdareler Seçimi'nin ardından Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yapılan açıklamaya göre okullar tatil oldu. Tatilin ise kaç gün olacağı merak konusu oldu. Yarın okul yok mu? Tüm merak edilenler haberimizde...

Yarın okul var mı? Okullar yarın tatil mi? - 1. Resim

2 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin ardından, MEB tarafından yapılan duyuruya göre, seçim sonrası 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil edildi.

2 Nisan 2024 tarihinde okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi bir açıklama gelmedi.  2 Nisan Salı günü ile ilgili bir açıklama olmadığı için eğitim öğretim faaliyetleri devam edecektir.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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