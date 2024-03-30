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Okullar seçim için hazır

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Okullar seçim için hazır

Politika Haberleri  / Ajanslar

Yaklaşık 208 bin sandıkta 61 milyonu aşkın seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullanacak. Oy verme işlemine sayılı saatler kala, okullardaki hazırlıklar da tamamlanıyor. Afet bölgesinde süren hazırlıklarda ise hasarlı ve ağır hasarlı okullar yerine konteynerlerde sandık kuruluyor. 

Türkiye, yarın yerel yöneticilerini belirleyecek. Yaklaşık 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanacağı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin başlamasına sayılı saatler kaldı.

Yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı.

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Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi.

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Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

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KONTEYNERDE OY VERİLECEK

Afette yer bir olan Hatay'da da hazırlıklar sürüyor. 

Görevlilerce vatandaşların oylarını kullanılacağı salonlarda sandıklar kuruldu ve kabinler hazır hale getirildi.

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Öte yandan, kentte depremlerde hasar gören veya yıkılan okullarda oy kullanma işlemi gerçekleştirilemeyecek.

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Bu kapsamda Antakya, Defne, İskenderun, Altınözü, Reyhanlı, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde bazı seçmenler yıkılan okulların bahçelerinde ve muhtarlık yanlarında belirlenen yerlerde 2'si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.
İl genelinde 3 bin 424 sandıkta 1 milyon 78 bin 130 seçmen oy verecek.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
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