Seçim günü neler yasak? İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler

Türkiye yarın yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi için okullarda hazırlıklar sürerken, seçim günü bazı yasaklar olacak. İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler...

Türkiye için kritik gün geldi çattı. 31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar yarın sandık başına gidecek. Saat 17.00'a kadar tamamlanacak olan oy verme işleminin ardından sandıkların sayılmasıyla yeni yerel yöneticiler seçilmiş olacak.

ALKOL YASAK, KIRAATHANELER KAPALI

Seçim günü bir dizi yasak bulunuyor. Alkol satılması ve tüketiminin yasak olacağı gün, kıraathaneler ve eğlence mekanları gibi işletmeler kapalı olacak. İşte seçim günü yasakları...

SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK OLACAK?