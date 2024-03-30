Seçim günü neler yasak? İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye yarın yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi için okullarda hazırlıklar sürerken, seçim günü bazı yasaklar olacak. İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler...
Türkiye için kritik gün geldi çattı. 31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar yarın sandık başına gidecek. Saat 17.00'a kadar tamamlanacak olan oy verme işleminin ardından sandıkların sayılmasıyla yeni yerel yöneticiler seçilmiş olacak.
ALKOL YASAK, KIRAATHANELER KAPALI
Seçim günü bir dizi yasak bulunuyor. Alkol satılması ve tüketiminin yasak olacağı gün, kıraathaneler ve eğlence mekanları gibi işletmeler kapalı olacak. İşte seçim günü yasakları...
SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK OLACAK?
- Seçim günü (yarın) saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
- Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek.
- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
- Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
- Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
- Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
- Öte yandan, siyasi partilerin saçim propagandası bugün saat 18.00'de sona erecek ve her türlü propaganda yasağı başlayacak. YSK'nın kararına göre, bütün seçim yasakları yarın saat 23.59'da sona erecek.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi