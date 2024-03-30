Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Seçim günü neler yasak? İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler

Seçim günü neler yasak? İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim günü neler yasak? İşte 31 Mart&#039;ta yapılmaması gerekenler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye yarın yerel seçimler için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi için okullarda hazırlıklar sürerken, seçim günü bazı yasaklar olacak. İşte 31 Mart'ta yapılmaması gerekenler...

Türkiye için kritik gün geldi çattı. 31 Mart Yerel Seçimleri için milyonlar yarın sandık başına gidecek. Saat 17.00'a kadar tamamlanacak olan oy verme işleminin ardından sandıkların sayılmasıyla yeni yerel yöneticiler seçilmiş olacak.

ALKOL YASAK, KIRAATHANELER KAPALI 

Seçim günü bir dizi yasak bulunuyor. Alkol satılması ve tüketiminin yasak olacağı gün, kıraathaneler ve eğlence mekanları gibi işletmeler kapalı olacak. İşte seçim günü yasakları...

SEÇİM GÜNÜ NELER YASAK OLACAK? 

  • Seçim günü (yarın) saat 06.00'dan gece saat 00.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. 
  • Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilebilecek. 
  • Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. 
  • Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. 
  • Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatlerinde ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. 
  • Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
  • Öte yandan, siyasi partilerin saçim propagandası bugün saat 18.00'de sona erecek ve her türlü propaganda yasağı başlayacak. YSK'nın kararına göre, bütün seçim yasakları yarın saat 23.59'da sona erecek.
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tesla alev alev yandı, sürücü son anda canını kurtardı - GündemTesla alev alev yandı! Sürücü son anda canını kurtardıLiderlerin oy kullanacağı sandıklar belli oldu - GündemLiderlerin oy kullanacağı yerler belli olduBalıkesir'de 17 seçmen iki muhtar için sandık başına geçecek - Gündem31 Mart'ın en dikkat çeken seçimi!Korkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmış - GündemKorkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmışTürkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberi - GündemTürkiye sandık başına gidiyor! 5 adımda oy kullanma rehberiErzurum, Malatya, Bingöl, Tunceli dikkat! Elazığ depremi sonrası Okan Tüysüz'den 7.2'lik uyarı - GündemElazığ depremi sonrası Okan Tüysüz'den 7.2'lik uyarı68 ilde 'Mercek-15' operasyonu! 750 silah ele geçirildi - Gündem68 ilde 'Mercek-15' operasyonu! 750 silah ele geçirildiErdoğan, CHP'nin para kulesini ve gizli DEM ittifakını eleştirdi: Dönüşüme değil ranta harcadılar - Gündem"Dönüşüme değil ranta harcadılar"Göz gözü görmeyecek! Meteoroloji hem müjdeyi verdi hem de uyardı - GündemGöz gözü görmeyecekBalkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - GündemBalkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
Sonraki Haber Yükleniyor...