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İstanbul'da oy pusulaları okullara dağıtıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı. Sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullara gitti.

Bugün yapılacak 31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu kapsamda Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı.

İstanbul'da oy pusulaları okullara getirildi - 1. Resim

Sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya İlkokulu'na gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00’den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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