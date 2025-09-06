Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

Güncelleme:
Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Haberler / Türkiye Gazetesi

Yarın yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son verilere göre 7 Eylül 2025’te İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu farklılık gösterecek.

Yarın yağmur yağacak mı, bugün yağmur var mı merakla araştırılıyor. Hafta sonu plan yapan milyonlarca vatandaş 7 Eylül hava durumu nasıl olacak sorgulamaya başladı. Meteoroloji'nin açıkladığı tahminlere göre yarın 3 büyük şehirde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - 1. Resim

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 7 Eylül 2025’te İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava koşulları değişken olacak.

İstanbul’da yarın yağmur beklenmezken şehir genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ankara’da ise yarın kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir’de de yarın hava açık ve az bulutlu olacak, yağış ihtimali bulunmuyor.

Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - 2. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün: Yağmurlu, 27° / 23°
Yarın: Parçalı Bulutlu, 29° / 21°
8 Eylül Pazartesi: Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, 26° / 18°
9 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu, 28° / 18°
10 Eylül Çarşamba: Yağmurlu, 28° / 21°

Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - 3. Resim

ANKARA HAVA DURUMU

Bugün: Gök Gürültülü Sağanak Yağış, 30° / 18°
Yarın: Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, 26° / 17°
8 Eylül Pazartesi: Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, 23° / 15°
9 Eylül Salı: Parçalı Bulutlu, 24° / 12°
10 Eylül Çarşamba: Az Bulutlu, 24°

Yarın yağmur yağacak mı? 7 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu - 4. Resim

İZMİR HAVA DURUMU

Bugün: Açık, Güneşli, 33° / 24°
Yarın: Az Bulutlu, 33° / 22°
8 Eylül Pazartesi: Açık, Güneşli, 32° / 22°
9 Eylül Salı: Az Bulutlu, 33° / 22°
10 Eylül Çarşamba: Açık, Güneşli, 33° / 22°

Kaynak: Türkiye Gazetesi

