Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeri
Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni sezonunda dikkat çeken yarışmacı Melis Göz yeniden yarışıyor. Enerjik tavırları ve mutfaktaki iddiasıyla izleyicilerin ilgisini toplarken 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz kimdir, kaç yaşında' araştırılıyor.
TV8’in sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni sezonuyla ekranlara dönerken Samsunlu yarışmacı Melis Göz, tarzı ve yemekleriyle merak uyandırıyor.
YEMEKTEYİZ MELİS KİMDİR?
Melis Göz, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 25-29 Ağustos 2025 haftasında yarışan ve enerjik kişiliğiyle öne çıkan bir yarışmacı oldu. Geçtiğimiz sezon yarışan ve sezonun ilk haftasında tekrar yarışmak için katılan Melis Göz 1. gün yarışmacısı oldu.
Yemekteyiz Melis'in menüsü şu şekildeydi:
Melis'in Ağbaba Çorbası
Krep Çantasında Tavuk Sote
Fırında Kıymalı Patlıcanlı Sarma
Fırında Etli Pilav
Naneli Kaşık Salata
Melis'in Kraliçe Tatlısı
ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ MELİS GÖZ KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?
Melis Göz, 25 yaşında, bekar ve aslen Samsunludur. Şu anda Samsun’da yaşamını sürdüren ve bir güzellik merkezi işleten Güz, 13 yaşından itibaren güzellik sektöründe yer alıyor.