Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeri

Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal&#039;la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeri
Zuhal Topal, Yemekteyiz, Samsun, Yemek, Yarışma, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in yeni sezonunda dikkat çeken yarışmacı Melis Göz yeniden yarışıyor. Enerjik tavırları ve mutfaktaki iddiasıyla izleyicilerin ilgisini toplarken 'Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz kimdir, kaç yaşında' araştırılıyor.

TV8’in sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni sezonuyla ekranlara dönerken Samsunlu yarışmacı Melis Göz, tarzı ve yemekleriyle merak uyandırıyor.

YEMEKTEYİZ MELİS KİMDİR?

Melis Göz, Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 25-29 Ağustos 2025 haftasında yarışan ve enerjik kişiliğiyle öne çıkan bir yarışmacı oldu. Geçtiğimiz sezon yarışan ve sezonun ilk haftasında tekrar yarışmak için katılan Melis Göz 1. gün yarışmacısı oldu. 

Yemekteyiz Melis'in menüsü şu şekildeydi:

Melis'in Ağbaba Çorbası

Krep Çantasında Tavuk Sote

Fırında Kıymalı Patlıcanlı Sarma

Fırında Etli Pilav

Naneli Kaşık Salata

Melis'in Kraliçe Tatlısı

Yemekteyiz Melis kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Melis Göz yaşı ve kariyeri - 1. Resim

ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ MELİS GÖZ KAÇ YAŞINDA, NE İŞ YAPIYOR?

Melis Göz, 25 yaşında, bekar ve aslen Samsunludur. Şu anda Samsun’da yaşamını sürdüren ve bir güzellik merkezi işleten Güz, 13 yaşından itibaren güzellik sektöründe yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Memurlar masadan kalktı! Memur-Sen'den zam teklifine ilk tepkiBenzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Benzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları... - HaberlerBenzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...Etimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerEtimesgut elektrik kesintisi programı! Başkent EDAŞ paylaştı: Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Spotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek - HaberlerSpotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecekYemekteyiz Mine Üstündağ kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı oldu - HaberlerYemekteyiz Mine Üstündağ kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2. gün yarışmacısı olduSatış tarihi belli oldu! Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar? - HaberlerSatış tarihi belli oldu! Türkiye - İspanya maç biletleri ne zaman satışa çıkacak, bilet fiyatları ne kadar?Volkan Büyükhanlı kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerVolkan Büyükhanlı kimdir, ne iş yapıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...