YKS sonuçları açıklandı! Bu üniversitedeki 2 bölüme kimse gitmeyecek

YKS sonuçları açıklandı! Bu üniversitedeki 2 bölüme kimse gitmeyecek

YKS sonuçları açıklandı! Bu üniversitedeki 2 bölüme kimse gitmeyecek
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Şırnak Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Maden Mühendisliği Bölümü'ne hiçbir öğrencinin yerleşmediği belirlendi.

Milyonlarca gencin heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları dün ilan edildi.

15 KİŞİLİK KONTENJANLAR BOŞ KALDI

Sonuçların ardından üniversitelerin kontenjan durumu da netleşti. Yerleştirme sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kişilik ve Maden Mühendisliği Bölümü için ayrılan 15 kişilik kontenjana hiçbir başvuru yapılmadı. Her iki bölüm tamamen boş kaldı.

PETROL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN YARISI DOLDU

Özellikle Gabar Dağı'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından gerçekleştirilen petrol keşfinin ardından açılan Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü'nde de 21 kontenjandan 10'u doldu.

Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümü için ayrılan 10 kişilik kontenjana sadece 2 öğrenci yerleşti. Buna karşın üniversitenin diğer lisans programları ile 2 yıllık meslek yüksekokulu bölümlerinde kontenjanların tamamen dolduğu öğrenildi.

