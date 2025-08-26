Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benzine zam var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Milyonlarca araç sahibini etkileyen yeni bir gelişme yaşandı. Arama motorlarında "Benzine zam var mı?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Benzine motorine zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketliliğin dışında, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkisine devam ediyor.

Benzine zam var mı? sorusu yeniden gündeme geldi. İşte, 26 Ağustos 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzine 1.22 lira zam gelmesi ve zammın Çarşamba gününden itibaren tabelaya yansıması bekleniyor.

Benzine gelecek zamle beraber İstanbul'da benzinin 52,85 liraya, Ankara'da benzinin 55,68 liraya, İzmir'de ise benzinin 53.95 liraya yükseleceği tahmin ediliyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (26 AĞUSTOS 2025 SALI)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.63 TL
Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.48 TL
Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.41 TL
Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.73 TL
Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

