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Yıldız Asyalı’nın eşi Mustafa Semih Demirci kimdir, ne iş yapıyor? Sessiz sedasız evlendiler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız Asyalı’nın eşi Mustafa Semih Demirci kimdir, ne iş yapıyor? Sessiz sedasız evlendiler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıldız Asyalı, iş insanı Mustafa Semih Demirci’yle evlendi. Asyalı mutlu dolu anlarını sosyal meydada paylaşması üzerine Yıldız Asyalı’nın yeni eşi Mustafa Semih Demirci kimdir? sorusu arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı.

‘Eyvah Kızım Büyüdü’, 'Avrupa Yakası' ve 'Hayal Bilgisi' gibi dönemin en fazla izlenen dizileri ile tanınan Yıldız Asyalı, iş İnsanı Mustafa Semih Demirci ile evlendi.

Daha önce iki evlilik daha yapan ve bir kızı bulunan Asyalı’nın yeni eşinin kim olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor.

Yıldız Asyalı’nın eşi Mustafa Semih Demirci kimdir, ne iş yapıyor? Sessiz sedasız evlendiler - 1. Resim

MUSTAFA SEMİH DEMİRCİ KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Mustafa Semih Demirci hakkında sosyal medyada detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Mustafa Semih Demirci iş insanı olduğu ve  2025 tarihinde hayatını oyuncu Yıldız Asyalı ile birleştirdiği bilinmektedir.

Yıldız Asyalı’nın eşi Mustafa Semih Demirci kimdir, ne iş yapıyor? Sessiz sedasız evlendiler - 2. Resim

YILDIZ ASYALI KİMDİR?

Yıldız Asyalı Türk dizi ve sinema oyuncusu, şarkıcıdır. Tam ismi Yıldız Suna Asyalı’dır. 17 Eylül 1980 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Babası Viyola sanatçısı Ümit Asyalı, ablası Güliz’de viyola sanatçısıdır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. TV kariyerine Kanal D Çocuk Kulübü’nde sunuculuk yaparak başladı.

Başrollerini Haluk Bilgiler ve Ardal Kural ile paylaştığı ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ dizisi ile tanınırlığını arttırdı. 2003 – 2006 yıllarında Hayat Bilgisi adlı dizide “Rüya Şahiner” karakteriyle rol aldı.

Yıldız Asyalı’nın eşi Mustafa Semih Demirci kimdir, ne iş yapıyor? Sessiz sedasız evlendiler - 3. Resim

2008 yılında Seda Telciler ve Burcu Canbas ile birlikte “Grup mp3” adlı müzik grubunu kurdu. Grubun “Sevmek Zamanı” haricinde albümde bulunan tüm söz ve müzikleri kendisine ait olduğu biliniyor.

2014 yılında “Asayiş Berkkemal” dizisinde Mehmet Aslan ile beraber oynadı. Yıldız Asyalı evli ve 1 kız çocuğu sahibidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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