YKS Ek Tercih 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da bitiyor

YKS Ek Tercih 11 Eylül'de bitiyor. 6 Eylül'de açılacak olan sisteme erişim süresi kısıtlı olacak. Ek tercih yapmak isteyen adayların 11 Eylül 2024 tarihi saat 23.59'a kadar sistemden tercihlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! YÖK Başkanı Özvar: İkinci bir fırsat olacak

YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! YÖK Başkanı Özvar: İkinci bir fırsat olacak

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih süreciyle ilgili tüm detaylar belli oldu.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024-2025 YKS Ek Tercih Kılavuzu, adaylara yol gösterici nitelikte.

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için büyük bir fırsat olan ek yerleştirme işlemleri, bu dönemde yoğun ilgiyle takip ediliyor.

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde başlıyor. Adayların, boş kalan üniversite kontenjanlarına başvurabilmek için ek yerleştirme sürecini titizlikle takip etmeleri gerekiyor.

YKS ek tercih 11 Eylül 2024 Çarşamba günü saat 23.59'da bitecek. Adayların tercihlerini yaparken dikkatli olmaları ve süreyi kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek tercih işlemlerine katılacak adayların belirli bir ücret ödemeleri gerekiyor. YKS ek yerleştirme ücreti 80 TL olarak belirlendi. YKS ek tercih ücretinin son ödeme tarihi ise 12 Eylül 2024 saat 23.59 olarak açıklandı.

Ödemelerini zamanında yapmayan adaylar, tercihlerinin geçersiz sayılacağını ve yerleştirme sürecine dahil edilmeyeceklerini unutmamalı.

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, ek yerleştirme sürecine ilişkin gerekli bilgileri içeren 2024 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımladı.

Adayların, tercih yaparken bu kılavuzu dikkatlice incelemeleri önemle tavsiye ediliyor.

YKS Ek Tercih Kılavuzu adayların en doğru şekilde tercih yapmalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuz, üniversitelerin boş kontenjanlarını ve adayların başvuru şartlarını içeriyor.

İLK TERCİHTE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

İlk yerleştirme döneminde bir üniversite programına yerleşen adayların, ek yerleştirme sürecinde tercih yapma hakkı bulunmuyor.

Tercihte bulunan ve herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecine dahil olabilecekler.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Ek tercih süreci, ilk yerleştirme döneminde boş kalan kontenjanlara adayların yerleştirilmesi esasına dayanıyor. Üniversitelerin boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildiriliyor ve bu doğrultuda ek yerleştirme işlemleri başlatılıyor.

ÖSYM resmi sitesinden ilgili bölüme giriş yaparak 2024 YKS Ek Tercih alanından tercihler yapılabiliyor.

İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, bu süreçte tercih yapma hakkına sahip. Ancak ilk yerleştirmede bir üniversiteye yerleşen adaylar ek tercih hakkından yararlanamayacak.

Boş kontenjanların netleşmesinin ardından, ek tercih işlemleri için adaylar başvurularını yapabilecek.