Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?

YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS tercihleri için nefesler tutuldu. 2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi bugün başlıyor. ÖSYM kısa süre önce tercih kılavuzunu yayımladı. Böylelikle adaylar, gitmek istedikleri üniversitenin güncel taban puanlarını ve kontenjanları hakkında bilgi sahibi oldu. Peki, YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte, tüm ayrıntılar....

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih dönemine saatler kaldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan tercih kılavuzu ile beraber tercih işlemleri gerçekleşebilecek.

Tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan tarihler arasında sınırlı bir süre dahilinde yapılacak. Adaylar bu süreyi takip ederek tercihlerini ilgi alanları doğrultusunda yapmaları tavsiye ediliyor. Öte yandan "YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?" sorusu gündeme geldi.

YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? - 1. Resim

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından YKS tercihlerinin 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacağı belli oldu. Yani bugün saat 10.00'dan itibaren YKS tercihlerinin başlaması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalarla beraber tercih işlemlerini tamamlayacak.

YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? - 2. Resim

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2025 YKS tercih kılavuzu adayların üniversite tercih sürecinde rehber olacaktır. Bu nedenle kılavuzu iyice incelemek tavsiye ediliyor.

YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? - 3. Resim

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapabilecek. 

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçesizdir.
Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak? - 4. Resim

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercih hakkı vardır. Adayların tercihlerini bu doğrultuda yaparak, en çok istediği programları yazmalıdır.

Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına göre yapması tavsiye ediliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İBB soruşturmasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildilerKorku filmini aratmayan cinayet zinciri! Bir aile böyle yok oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar yeniden YÖK Başkanı oldu - HaberlerErol Özvar kimdir? Prof. Dr. Erol Özvar yeniden YÖK Başkanı olduAnkara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara su kesintisi sorgulama: ASKİ detaylarıyla paylaştı, Ankara'da sular ne zaman gelecek?Cuma mesajları 2025! Dostlara, arkadaşlara, akrabalara gönderilebilecek en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajları - HaberlerCuma mesajları 2025! Dostlara, arkadaşlara, akrabalara gönderilebilecek en güzel, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı cumalar mesajlarıMuhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi? - HaberlerMuhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi?Beşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti? - HaberlerBeşiktaş elendi mi, Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor? - Haberlerİzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...