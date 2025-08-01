YKS tercih ekranı ÖSYM 2025: YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercih dönemine saatler kaldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanan tercih kılavuzu ile beraber tercih işlemleri gerçekleşebilecek.

Tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanan tarihler arasında sınırlı bir süre dahilinde yapılacak. Adaylar bu süreyi takip ederek tercihlerini ilgi alanları doğrultusunda yapmaları tavsiye ediliyor. Öte yandan "YKS üniversite tercihleri başladı mı, saat kaçta başlayacak?" sorusu gündeme geldi.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ BAŞLADI MI, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından YKS tercihlerinin 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacağı belli oldu. Yani bugün saat 10.00'dan itibaren YKS tercihlerinin başlaması bekleniyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalarla beraber tercih işlemlerini tamamlayacak.

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 30-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı.



YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2025 YKS tercih kılavuzu adayların üniversite tercih sürecinde rehber olacaktır. Bu nedenle kılavuzu iyice incelemek tavsiye ediliyor.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapabilecek.

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçesizdir.

Yalnızca elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.



YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercih hakkı vardır. Adayların tercihlerini bu doğrultuda yaparak, en çok istediği programları yazmalıdır.

Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına göre yapması tavsiye ediliyor.