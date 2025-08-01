YKS tercih işlemleri başladı! 2025 YKS üniversite tercihleri nereden yapılır?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ile beraber üniversite tercihlerinin başladı. Hayallerindeki üniversiteye gitmek isteyen adaylar, YKS 2025 tercih ekranı üzerinden tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirecek.

Tercih işlemleri esnasında adaylar, YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna erişebilecek. YKS tercih işleminin başlamasıyla beraber "2025 YKS üniversite tercihleri nereden yapılır?" sorusu gündeme geldi.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, tercih işlemleri, 1-13 Ağustos arasında ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabileceği kaydedildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercihlerinin 1-13 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI

ÖSYM'nin yapılan son dakika açıklamasıyla beraber 2025 YKS tercih süreci başladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy "Kıymetli adaylar, 2025-YKS tercih işlemleri süreci bugün itibariyle başladı. 1-13 Ağustos tarihleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' üzerinden gerçekleştirilecek olan tercihlerin sizler, aileleriniz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleriyle YKS tercihlerinin başladığını duyurdu.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların aldıkları puan ve mezun oldukları okul türleri YKS tercihleri yaparken göz önünde tutulacak. 2025 YKS'ye ait taban puanlar, yerleştirme süreci tamamlandıktan hemen sonra ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

Tercih edilen yükseköğretim programlarıyla ilgil ayrıntılar YKS tercih kılavuzunda yer alıyor. Bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazılacaktır.